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26 мая 2023 года 11:35
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций XPeng до $6,5
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций XPeng с $8 до $6,5 за штуку на фоне слабых квартальных результатов эмитента, рекомендация - "продавать", сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Романа Лукьянчикова. "XPeng представила слабые (не оправдавшие ожиданий рынка) результаты за первый квартал 2023 года. Планы по улучшению операционной эффективности бизнеса реализовать не удается из-за внешних причин, среди которых снижение госсубсидий на покупку электромобилей и ценовая война. Эти факторы оказывают серьезное давление на окупаемость продукции, однако компания уже не в состоянии повысить привлекательность своих электромобилей за счет снижения цен, так как ее маржинальность в расчете на единицу продукции перешла в отрицательную зону. При этом поставки компании растут значительно медленнее, чем у конкурентов. XPeng продолжает терять долю на рынке. Компания продолжает сжигать свои ликвидные средства, - указывает эксперт. - На данный момент единственным позитивным моментом выглядит возможный ввод более дешевой автомобильной платформы второго поколения, однако необходимо больше конкретики от эмитента по поводу сроков запуска в производство новых моделей на этой платформе. С учетом сохранения внешних негативных факторов прогнозируем, что динамика показателей XPeng и далее будет хуже, чем у ее конкурентов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-XPENG-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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