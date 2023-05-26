Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций XPeng до $6,5

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций XPeng с $8 до $6,5 за штуку на фоне слабых квартальных результатов эмитента, рекомендация - "продавать", сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Романа Лукьянчикова.

"XPeng представила слабые (не оправдавшие ожиданий рынка) результаты за первый квартал 2023 года. Планы по улучшению операционной эффективности бизнеса реализовать не удается из-за внешних причин, среди которых снижение госсубсидий на покупку электромобилей и ценовая война. Эти факторы оказывают серьезное давление на окупаемость продукции, однако компания уже не в состоянии повысить привлекательность своих электромобилей за счет снижения цен, так как ее маржинальность в расчете на единицу продукции перешла в отрицательную зону. При этом поставки компании растут значительно медленнее, чем у конкурентов. XPeng продолжает терять долю на рынке. Компания продолжает сжигать свои ликвидные средства, - указывает эксперт. - На данный момент единственным позитивным моментом выглядит возможный ввод более дешевой автомобильной платформы второго поколения, однако необходимо больше конкретики от эмитента по поводу сроков запуска в производство новых моделей на этой платформе. С учетом сохранения внешних негативных факторов прогнозируем, что динамика показателей XPeng и далее будет хуже, чем у ее конкурентов".

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