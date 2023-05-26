.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Пара рубль/доллар, скорее всего, завершит неделю на уровне ниже 80 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 мая 2023 года 11:13
Пара рубль/доллар, скорее всего, завершит неделю на уровне ниже 80 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Пара рубль/доллар, скорее всего, завершит неделю на уровне ниже 80 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в четверг вновь окончил день без существенных изменений. Заметное коррекционное снижение нефтяных цен и продолжившееся укрепление доллара не способствовало снижению курса USD/RUB. В пятницу утром он, впрочем, снизился к 79,9 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Пик текущего налогового периода приходится на понедельник и сегодня предложение валюты на рынке может дополнительно вырасти. На этом фоне у курса USD/RUB остается потенциал закончить неделю ниже 80 руб./$1", - отмечается в комментарии. Цены на нефть в четверг существенно снизились в рамках коррекции. Аналитики подчеркивают, что заявления зампреда правительства РФ Александра Новака шли вразрез с более ранними комментариями главы Минэнерго Саудовской Аравии, намекавшим на возможное снижение добычи со стороны ОПЕК+. В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $76,5/барр. "Помимо экономической статистики, на динамику котировок сегодня повлияют недельные данные по числу буровых установок в США. Показатель пока продолжает заметно снижаться, и количество установок обновило годовой минимум. Дальнейшее сокращение буровой активности может ограничить снижение нефтяных котировок", - полагают в банке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
.
26 мая 2023 года 14:03
"Финам" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Группы "Самолет", несмотря на слабую конъюнктуру на рынке недвижимости на данный момент, мы сохраняем оптимистичный взгляд на акции "Самолета", отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Считаем "Самолет" самым интересным... читать дальше
.26 мая 2023 года 13:42
Тренд на дальнейшее ослабление рубля сохраняется, считают аналитики управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции". "Курс рубль/доллар в пятницу сохранил отметку в 80 руб./$1 при нормализации активности торгов. Краткосрочным фактором давления на доллар станет налоговый период и подготовка... читать дальше
.26 мая 2023 года 13:20
"Финам" подтверждает рейтинг акций Globaltrans на уровне "покупать" с целевой ценой 601 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 38,1%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Аналитики полагают, что сохранение высоких арендных ставок на полувагоны, дальнейшее расширение... читать дальше
.26 мая 2023 года 12:57
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Baidu Inc. до HKD144 за штуку на горизонте года, сохранив рейтинг на уровне "покупать", сообщается на портале БКС Экспресс. Предполагаемый потенциал роста составляет 24% от текущих уровней. "Мы считаем, что у бумаг Baidu есть возможности... читать дальше
.26 мая 2023 года 12:32
Обстановка в промышленном секторе России благоприятна и останется таковой во 2К23, говорится в аналитическом материале "Финама". "Темпы роста индекса деловой активности PMI в промышленности России в апреле снизились второй месяц подряд. Тем не менее индикатор остается выше пороговой отметки в 50... читать дальше
.26 мая 2023 года 12:18
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Host Hotels & Resorts с прогнозной стоимостью на уровне $22 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Плюсы для компании - высокое качество отелей в деловых районах и на прибрежных курортах, восстановление отрасли... читать дальше
.26 мая 2023 года 11:54
Текущий уровень котировок акций "Северстали" достаточно привлекателен для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии управляющей компании "Ингосстрах-Инвестиции". "2022 год был достаточно сложным для российских компаний сектора черной металлургии. В этом году наблюдается улучшение ситуации в... читать дальше
.26 мая 2023 года 11:35
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций XPeng с $8 до $6,5 за штуку на фоне слабых квартальных результатов эмитента, рекомендация - "продавать", сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Романа Лукьянчикова. "XPeng представила слабые (не оправдавшие ожиданий рынка)... читать дальше
.26 мая 2023 года 10:54
Вероятно сохранение сложившегося равновесия и продолжение боковой динамики торгов на рынке рублевых гособлигаций в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в четверг подтвердила сигнал о том, что на ближайших заседаниях... читать дальше
.26 мая 2023 года 10:36
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях Alphabet Inc. против "шорта" в акциях NVIDIA Corp." с ожидаемым спредом между этими бумагами 28,5%, сообщается в материале аналитиков. "С момента выхода торговой идеи (14 апреля)... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.