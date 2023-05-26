Пара рубль/доллар, скорее всего, завершит неделю на уровне ниже 80 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/доллар, скорее всего, завершит неделю на уровне ниже 80 руб./$1, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг вновь окончил день без существенных изменений. Заметное коррекционное снижение нефтяных цен и продолжившееся укрепление доллара не способствовало снижению курса USD/RUB. В пятницу утром он, впрочем, снизился к 79,9 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Пик текущего налогового периода приходится на понедельник и сегодня предложение валюты на рынке может дополнительно вырасти. На этом фоне у курса USD/RUB остается потенциал закончить неделю ниже 80 руб./$1", - отмечается в комментарии.

Цены на нефть в четверг существенно снизились в рамках коррекции. Аналитики подчеркивают, что заявления зампреда правительства РФ Александра Новака шли вразрез с более ранними комментариями главы Минэнерго Саудовской Аравии, намекавшим на возможное снижение добычи со стороны ОПЕК+. В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $76,5/барр.

"Помимо экономической статистики, на динамику котировок сегодня повлияют недельные данные по числу буровых установок в США. Показатель пока продолжает заметно снижаться, и количество установок обновило годовой минимум. Дальнейшее сокращение буровой активности может ограничить снижение нефтяных котировок", - полагают в банке.

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