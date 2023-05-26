ПСБ рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 5300 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 5300 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 19% с текущих уровней, сообщается в комментарии банка.

Эксперты обращают внимание на утверждение акционерами "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании в четверг решения о выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию. Данная сумма не включает промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2022 года. Из чистой прибыли НК по РСБУ в 790,1 млрд руб. на дивиденды будет направлено 303,5 млрд руб., оставшуюся часть оставят нераспределенной.

"Новость ожидаемая, ранее такой размер дивидендов рекомендовал СД. Суммарно на дивиденды за 2022 год приходится 694 руб./акцию, доходность 13%. 1 июня акции будут торговаться последний день с дивидендами, на закрытие гэпа может потребоваться, по нашим оценкам, около месяца. Дальнейшие перспективы бумаги связаны с ожиданиями дивидендов уже в этом году. Поскольку результатов по МСФО нет, оценка затруднена. Тем не менее, в условиях достаточно высоких ожидаемый нами рублевых цен на нефть мы полагаем, что можно рассчитывать на 500-550 руб./акцию. Мы позитивно в целом смотрим на "ЛУКОЙЛ" и рекомендуем его акции к покупке с таргетом 5300 руб., потенциал роста 19%", - пишут аналитики ПСБ.

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