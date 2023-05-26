Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут собрание акционеров "ММК" и макростатистика:

- Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за апрель;

- Заказы на товары длительного пользования в США за апрель;

- Годовое общее собрание акционеров "ММК".

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