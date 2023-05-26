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26 мая 2023 года 09:35
Рубль, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 79-80,5 руб./$1 - ПСБ
Вероятный диапазон для пары доллар/рубль на торговую сессию в пятницу составляет 79-80,5 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "На валютном рынке Мосбиржи сохраняется безыдейность, торговая активность валютами остается в рамках своих средненедельных значений. Мы полагаем, что на текущий момент ключевые участники торгов, а именно экспортеры и импортеры, находятся в ожидании новых драйверов для выхода на рынок. Отметим, что технически, несмотря на сильные уровни сопротивления в диапазоне 80-82 руб./$1, а также отсутствия значимых драйверов для укрепления рубля, валюты, особенно юань (на фоне ослабления валюты на глобальных рынках), близки к выходу из своих диапазонов консолидации, - пишет эксперт в комментарии. - Полагаем, что давление на позиции иностранных валют на рынке может слегка увеличиться в пятницу на фоне приближающегося окончания налоговых выплат в понедельник. Считаем актуальным диапазоном для пары доллар/рубль - 79-80,5 руб./$1. Впрочем, ввиду увеличения роли рубля во внешнеторговых расчетах ожидать значимого эффекта на валюту не приходится". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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