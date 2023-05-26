"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью $62,7 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17%, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой.

"Индексный фонд с привязкой к поставщикам медицинского оборудования перешел в среднесрочный восходящий тренд и способен в ближайший год показать динамику лучше рыночной. Пандемия коронавируса сделала регулятивную среду для медтеха более гибкой, и количество новых изобретаемых устройств растет год за годом. В прошлом году более полутора сотен девайсов получили статус прорывных разработок от FDA, и в обозримом будущем количество таких разработок увеличится", - пишет эксперт инвестиционной компании.

iShares U.S. Medical Devices ETF - индексный биржевой фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment, который (в свою очередь) состоит из акций компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств. В состав индекса по состоянию на сентябрь 2022 года входят торгующиеся в США акции 64 американских компаний сектора здравоохранения, выпускающих те или иные устройства медицинского назначения, в том числе поставщики высокотехнологичного хирургического оборудования, лабораторного инструментария и расходных материалов. Фонд находится под управлением инвестиционного холдинга Blackrock.

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