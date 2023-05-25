"БКС МИ" понизил целевую цену акций Lowe''s до $250

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили целевую цену акций Lowe''s Cos. с $290 до $250

за штуку с учетом снижения прогнозов на финансовые 2024 и 2025 годы, сохранив при этом рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Lowe''s 23 мая представила результаты за 1К24: скорректированная прибыль на акцию (EPS) выросла на 5% до $3,67 против нашей оценки $3,57 и консенсуса $3,44. Продажи снизились на 5,6% до $22,3 млрд. На показателе отразилось снижение цен на пиломатериалы. Lowe''s понизила прогноз EPS на финансовый 2024 год с $13,6-14,0 до $13,2- 13,6. Наша оценка - $13,84. Мы понижаем свои прогнозы EPS на финансовый 2024 год до $13,45", - пишут аналитики.

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