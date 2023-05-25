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25 мая 2023 года 18:10
Инвестбанк Синара повысил рекомендацию для акций Cheniere Energy до "держать"
"Инвестиционный банк Синара" повысил рекомендацию для акций Cheniere Energy Inc. с "продавать" до "держать" с прогнозной стоимостью на уровне $151 за штуку на горизонте года, а также повысил прогнозную стоимость акций Cheniere Energy Partners с $57 до $58 за штуку (рекомендация - "покупать"), сообщается в обзоре аналитиков. "Мы пересмотрели в сторону повышения целевые цены по акциям Cheniere Energy и Cheniere Energy Partners c учетом фактически сложившихся в 2022 году маржинальности и наценки за СПГ, которые превысили наши прогнозы, и ориентиров компаний на текущий год (Cheniere Energy Partners - по дивидендам, Cheniere Energy - по денежному потоку к распределению и EBITDA). В случае Cheniere Energy целевая цена соответствует уже рейтингу "держать", при этом мы по-прежнему отдаем предпочтение Cheniere Energy Partners ("покупать") в данной паре. Если исходить из действующих деривативных контрактов, снижение мировых цен на газ по сравнению с прошлогодними поможет обеим компаниям уменьшить размер своих обязательств по деривативам, что может стать дополнительным позитивным фактором в текущем году", - указывают эксперты Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-CHENIERE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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