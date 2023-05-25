Консолидация рубля пока остается в силе - БКС Экспресс

Консолидация рубля по отношению к основным мировым валютам, наблюдающаяся на локальном валютном рынке уже вторую неделю, пока остается в силе, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Дмитрия Бабина.

"Рубль провалил очередную попытку выйти вверх из консолидации, изменить эту тенденцию пока не способно даже приближение налогового периода. Правда, данный фактор, скорее всего, и вызывает периодические восходящие движения рубля, но они не получают развития. К выходу из затяжного боковика может привести нарушение сложившегося равновесия между спросом на иностранную валюту и ее предложением, которое способны вызвать какие-то сдвиги в платежном балансе, с временным "лагом" влияющие на поведении ключевых игроков рынка - импортеров и экспортеров", - отмечает аналитик.

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