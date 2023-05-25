Цены на газ сохраняют шансы на отскок - БКС Экспресс

Цены на газ в Европе сохраняют шансы на отскок вверх в летний период 2023 года, считают аналитики БКС Экспресс.

"Фьючерсы на газ на нидерландском хабе TTF, основной ориентир в ЕС, опустились в четверг ниже $300 за тыс. кубометров. Снижение связано с крайне высоким уровнем запасов, которые остались в хранилищах после зимы, а также с благоприятными погодными условиями в регионе. Выпадающие трубопроводные поставки газа из России были успешно замещены грузами СПГ. Европейские потребители по-прежнему переплачивают, но цены уже становятся комфортными для промышленности и риски перебоев все ниже. Восполнение запасов в ПХГ идет хорошими темпами, - пишут эксперты в обзоре. - Тем не менее шансы на отскок по ценам на газ еще есть. Летом из-за жаркой погоды может возрасти спрос на электроэнергию для кондиционирования, которая генерируется в том числе за счет газа. Особенно это может быть характерно для азиатского региона. Восстановление экономики Китая также может сыграть значимую роль в росте спроса в АТР. Ужесточение конкуренции за СПГ между Азией и ЕС может привести к новому скачку цен в летний период, но о $1000 за тыс. кубометров говорить уже не приходится. Зимой 2023-2024 гг. также существует риск повышения. В сезоне 2022-2023 гг. зима была аномально теплой, что позволило странам ЕС проскочить отопительный сезон даже с учетом потери поставок из России, но в следующий раз ситуация может измениться".

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