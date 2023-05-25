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25 мая 2023 года 16:51
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Uber с целью $47,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $47,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,02%, стоп-приказ: $36,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания запустила возможность заказа такси по телефону и групповые поездки, тем самым Uber делает акцент на узкую аудиторию и наращивает долю клиентов, которым неудобно пользоваться смартфоном, отмечают аналитики. "С технической точки зрения восходящая тенденция продолжается, цена пробила сопротивление на уровне $37,5 и закрепляется выше. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $36,5 риск на портфель составит 0,38%", - указывают эксперты "Финама". Uber Technologies - международная компания, которой принадлежит одноименное мобильное приложение для вызова такси, доставки посылок и еды. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-UBER-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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