"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Palo Alto до $230

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций американского поставщика услуг в области информационной безопасности Palo Alto Networks до $230 за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

"Оцениваем результаты за III финансовый квартал 2023 года позитивно, так как в условиях замедления деловой активности компания показала сильные данные. Мы считаем, что в текущих условиях эмитент, являясь лидером в 13 сегментах кибербезопасности, выступит бенефициаром в индустрии - клиенты в целях оптимизации издержек склонны придерживаться принципа покупки платформенных решений, нежели закупа отельных и у разных поставщиков. Также позитивно оцениваем действия менеджмента в улучшении маржинальности - компания показывает прибыль на уровне GAAP четвертый квартал подряд. Улучшение валовой маржи за счет проявления эффекта масштаба в облачных решениях, снижение себестоимости продуктов ввиду восстановления цепочек поставок и замедление найма должны способствовать достижению цели менеджмента по операционной прибыли. Учитывая обновленные прогнозы, повышаем целевую цену до $230 при сохранении рекомендации "держать", - указывают аналитики в обзоре.

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