Ближайшая цель снижения котировок золота - $1940/унц. - "Финам"

Ближайшая цель снижения котировок золота - $1940 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"На фоне риска наступления дефолта по госдолгу США доходности по USTres сейчас растут, что усиливает индекс доллара. Это негативно сказывается на динамике цен на золото. За прошедшие сутки котировки драгметалла сходили к верхней границе текущей консолидации и резко ушли к нижней ($1958/унц). Видимо теперь ближайшей целью снижения золота может стать район $1940/унц.", - отмечает эксперт.

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