"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций, исключив "МТС" с "Газпромом" и добавив "НЛМК" с "Интер РАО", сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "ВУШ Холдинг", "НЛМК", "ЛУКОЙЛ", "Мечел", "ММК", "Роснефть", "Ростелеком", "Самолет", Сбербанк, "Интер РАО".

Эксперты подчеркивают, что с начала года подборка Топ-10 акций России выросла на 41,4% против роста индекса на 25,7%.

Аналитики "ВТБ Мои инвестиции" исключили акции "Газпрома" после публикации слабой отчётности за 2022 год. Рост затрат (+21%) опередил динамику выручки (+14%) и оказался выше ожиданий рынка. Ожидается, что консенсус-прогноз по дивидендам за 2023 год будет пересматриваться на фоне продолжающегося снижения цен на газ и роста операционных затрат. Также аналитики фиксируют прибыль в акциях "МТС" после реализации катализатора - объявления о выплате дивидендов.

По результатам последней ребалансировки Топ-10 акций России эксперты добавили в подборку акции "НЛМК" на фоне сильного внутреннего спроса на рынке стали и вероятного прекращения права не раскрывать информацию публичным компаниям с 1 июля 2023 года. По их мнению, новость может быть позитивной и потенциально оказать влияние на возобновление дивидендных выплат. Акции "НЛМК" торгуются 2,2х 12М EV/EBITDA, что почти на 50% ниже среднеисторических уровней, с более чем 20%-й доходностью свободного денежного потока.

Также в подборку добавлены акции "Интер РАО" как защитная бумага с хорошей генерацией денежного потока, которая торгуется по низким мультипликаторам.

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