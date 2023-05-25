"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Газпрома" с целевой ценой 150 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Совет директоров "Газпрома" во вторник рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды. На фоне этого акции за неделю упали более чем на 6,5%. Вместе с этим, компания представила полную финансовую отчётность за 2022 год по МСФО, из которой видно, что "Газпром" получил чистый убыток во II полугодии 2022 года. Такой результат связан с ростом операционных и налоговых расходов на фоне падения европейского экспорта на 51%. Кроме этого," Газпром" отразил списания финансовых и нефинансовых активов на сумму 1,3 трлн руб. Исходя из вышеперечисленного, нулевые дивиденды "Газпрома" за II полугодие 2022 года соответствуют дивидендной политике компании", - пишут аналитики.

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