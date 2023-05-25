"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon (ADS) с целевой ценой 2500 руб. за расписку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ивана Авсейко.

"Ozon в I кв. 2023 года нарастил GMV на 71%, до 303 млрд руб., скорр. EBITDA достигла 8 млрд руб. Сильные результаты, особенно радует ускорение динамики GMV до 71% г/г с 67% г/г в IV квартале, - отмечает эксперт. - Похоже, что проблемы с логистикой из-за пожара на складе в Подмосковье летом 2022 года постепенно отступают, и товарооборот снова увеличивается".

Компания отмечает, что прибыль за период увеличилась до 10,7 млрд рублей в I квартале 2023 года по сравнению с убытком в размере 19,1 млрд рублей в I квартале 2022 года, в основном за счет единовременной финансовой прибыли от погашения финансовых обязательств, подчеркивается в комментарии.

"Впрочем, это разовый фактор, и он не связан с операционной деятельностью компании, - полагает Авсейко. - К тому же, проблем с ликвидностью у компании не наблюдается. В целом отчет Ozon расцениваем оптимистично, а реакцию рынка считаем весьма консервативной. Сохраняем рекомендацию "покупать" и долгосрочную цель в 2500 руб. за бумагу".

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