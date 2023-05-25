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25 мая 2023 года 09:30
Индекс Мосбиржи может продолжить рост в ближайшее время - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи может продолжить рост к уровням 2680-2740 пунктов в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "На российском рынке акций возобновился подъем, хотя многие "голубые фишки" и показывают разнонаправленные движения. Торговая активность остается повышенной. Индекс Мосбиржи в среду на вечерней сессии переписал максимумы последних двенадцати месяцев, поднявшись к 2660 пунктам. Тренд остается растущим, и пространство для дальнейшего подъема сохраняется, - указывает аналитик в обзоре. - Наверх рынок может тянуть в первую очередь финансовый сектор. Кроме того, позитивная динамика может продолжиться в IT и отдельных сильных нефтяниках ("Татнефть"). В качестве следующего ориентира по индексу множество раз выделяли область 2680-2740 пунктов. Вероятно, при спокойном внешнем фоне мы уже в ближайшее время можем протестировать обозначенные рубежи. В том числе может помочь приток ликвидности за счет реинвестирования дивидендов. В ближайшее время инвесторы как раз начнут распределять средства, полученные от Сбербанка". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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