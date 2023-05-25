Бумаги Ozon интересны для долгосрочных инвестиций - Freedom Finance Global

Бумаги (ADS) Ozon интересны для долгосрочных инвестиций с прогнозной стоимостью на уровне 2700 рублей за штуку на горизонте от года до трех лет, сообщается в обзоре аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Мы высоко оцениваем показатели эффективности и темпы роста бизнеса Ozon по результатам опубликованного отчета за первый квартал по МСФО, а также отмечаем (как позитивный фактор) снижение операционных затрат на заказ в два раза. При этом удвоение доходов от комиссий на маркетплейсе и практически троекратное увеличение выручки от рекламы способны стать драйверами дальнейшего роста выручки. Стабильное повышение скорректированной EBITDA должно продолжиться, таким образом компания может стать устойчиво прибыльной. Мы рассматриваем бумаги эмитента для долгосрочных инвестиций с целевой ценой 2700 руб. за штуку на горизонте от года до трех лет, что соответствует оценке при IPO и предполагает потенциал роста 50% от текущих уровней", - пишет эксперт.

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