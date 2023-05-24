"Финам" сохраняет рейтинг бумаг Ozon на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг ADS Ozon на уровне "покупать" с целевой ценой 1990 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 11% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Ozon отчитался за I квартал 2023 года весомо лучше наших прогнозов, - отмечает аналитик Анна Буйлакова. - Управляющая одноименным маркетплейсом компания продемонстрировала улучшение темпов роста квартал-к-кварталу и высокие темпы прироста год-к-году. Компания показала уверенное расширение маржи за счет роста сервисной выручки (реклама, комиссии маркетплейса, транспортные услуги), улучшения эффективности, эффекта масштаба, контроля за расходами".

Эксперт напоминает, что в прошлом году Ozon достиг улучшения рентабельности, из-за чего годовые темпы роста бизнеса замедлились, но в отчетном квартале Ozon расширил и бизнес и маржу, несмотря на высокую базу прошлого года, когда выручка выросла на 90% г/г. Ozon планирует в 2023 году увеличить общий оборот товаров (GMV) на не менее чем 60% г/ги при этом усилить фокус на эффективности.

"После хорошего отчета за I кв. мы подтверждаем наши прогнозы по положительной EBITDA OZON по итогам года. Отмечаем сокращение денежного оттока от операционной деятельности (-1,5 млрд руб. по сравнению с -29,8 млрд руб. годом ранее), что снижает риски для бизнеса", - заключает Буйлакова.

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