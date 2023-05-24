"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций National Fuel Gas

"БКС Мир инвестиций" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций National Fuel Gas (NFG) с целевой ценой $76 за штуку, что предполагает потенциал роста 46% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

На взгляд экспертов, NFG представляет уникальную долгосрочную возможность для инвестиций, сочетая стабильность регулируемой газосбытовой компании и потенциал бизнеса по разведке, добыче и сбору углеводородов. Кроме того, у компании инвестиционный кредитный рейтинг и сильные балансовые показатели.

"Акции компании в последние 90 дней отставали от рынка, бумаги потеряли 9% против роста на 5% по индексу S&P 500. Динамика за прошедший год тоже хуже рынка: -24% против +7%. Мы позитивно оцениваем дивиденды NFG, доходность составляет 37%. Фундаментально NFG торгуется с мультипликатором 10x к оценке прибыли на акцию (EPS) в 2023 году, что ниже среднего (12x) по сопоставимым энергетическим компаниям с нерегулируемыми активами в нефтегазовом секторе и ниже средней оценки за пять лет (14x)", - пишут аналитики "БКС МИ".

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