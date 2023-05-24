Котировки акций Сбербанка могут достичь отметки 300 руб. на горизонте года - ПСБ

Котировки акций Сбербанка могут достичь отметки 300 руб. на горизонте года, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акции Сбербанка закрыли дивидендный гэп, для этого им потребовалось всего 11 торговых дней. Ранее мы считали, что акции Сбербанка перед летним затишьем могут постепенно откатиться до 218 руб. Однако ситуацию изменил отказ совета директоров Газпрома выплачивать дивиденды. В этих условиях ожидаемо, что инвесторы начали перекладываться в акции Сбербанка - на данный момент это одна из самых надежных дивидендных историй с хорошей доходностью. В ближайшее время стоит ожидать обновления акциями Сбера максимумов этого года (245 руб.). Допускаем, что бумаги продолжат расти. В рамках года акции Сбербанка смотрятся крайне интересно. Ожидаем достижения отметки в 300 рублей", - пишут аналитики банка.

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