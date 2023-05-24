Риски дефолта и рецессии в США преувеличены - Инвестбанк Синара

Риски дефолта и рецессии в США преувеличены, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Опасения инвесторов по поводу рецессии и дефолта в США преувеличены, - пишут Сергей Вахрамеев, Сергей Коныгин и Ольга Найденова. - Действительно, в американской экономике наблюдаются сейчас некоторые сложности: 1) отсутствие договоренностей по увеличению потолка госдолга; 2) проблемы региональных банков; 3) пузырь на рынке коммерческой недвижимости. Все три угрозы хотя и значительны и могут создать ситуацию "идеального шторма", все-таки устранимы и очевидны регуляторам и инвесторам. При этом мы по-прежнему ожидаем коррекции по индексу S&P 500 (до уровня 3500 пунктов), так как акции большинства крупных компаний достигли наших целевых уровней, а некоторые из них сильно переоценены (торгуются по мультипликатору P/E выше 25)".

Эксперты инвестбанка делают ставку на компании с сильным балансом, генерирующие хорошие свободные денежные потоки и мало подверженные риску рецессии и влиянию высокой инфляции.

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