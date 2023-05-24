Магнит может потерять статус "голубой фишки" - Freedom Finance Global

"Магнит" может потерять статус "голубой фишки", полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Московская биржа" сообщила, что с 25 мая акции розничной сети "Магнит" будут переведены из первого в третий котировальный список. Фактически это приравнивает крупную компанию с рыночной капитализацией более 430 млрд руб. к эмитенту третьего эшелона. Из пресс-релиза биржи следует, что это решение обусловлено неустраненным в установленный срок нарушением правил корпоративного управления, однако детали этого нарушения не раскрываются. На наш взгляд, это взыскание могло быть наложено на ретейлера в связи с тем, что он до сих пор не раскрыл консолидированные результаты по МСФО за 2022 год", - пишет эксперт.

На взгляд Мильчаковой, принятые "Московской биржей" меры в отношении "Магнита", безусловно, ударят по его имиджу, но, поскольку эмитент по непонятным причинам стал более информационно закрытым, у торговой площадки просто не оставалось альтернативы. В то же время аналитик допускает, что, когда "Магнит" вернется к раскрытию отчетности и другой обязательной для корпоративных эмитентов информации в обычном режиме, уровень листинга может быть вновь повышен.

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