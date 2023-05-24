"Тинькофф Инвестиции" пока сохраняют позитивную оценку акций Магнита

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" пока сохраняют позитивную оценку акций "Магнита", считают нелогичным поддаваться панике и продавать бумаги эмитента, сообщается в обзоре.

"Уровень листинга "Магнита" на Московской биржи снизится. Ритейлер допустил нарушения, которые не позволяют ему сохранить статус листинга первого уровня. В ближайшее время падение котировок бумаг эмитента может продолжиться, потому что недоверие частных инвесторов к компании будет расти (прозрачность бизнеса снижается). Хотят тут стоит отметить, что "дочка" "Магнита" (АО "Тандер"), которая приносит ритейлеру около 95% выручки, продолжает отчитываться по РСБУ. Добавим, что ликвидность в акциях "Магнита" по-прежнему высокая. Поэтому формальная смена статуса бумаг вряд ли приведет к сильному падению объемов торгов в ближайшее время, - пишет эксперты в аналитическом материале. - Мы пока сохраняем позитивный взгляд на акции "Магнита", так как с фундаментальной точки зрения бизнес компании имеет перспективы роста и торгуется сейчас по привлекательным ценам. При этом стоит держать в уме сценарий делистинга компании с биржи. В таком случае "Магнит" должен предложить инвесторам, несогласным со сменой публичного статуса, выкуп бумаг по цене не ниже средневзвешенной за последние шесть месяцев (сейчас это около 4550 руб./акцию). То есть должен быть механизм, аналогичный тому, что сделал "Детский мир". В текущей ситуации считаем нелогичным поддаваться панике и продавать бумаги эмитента, стоит подождать официальных заявлений от самой компании".

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