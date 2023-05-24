Акции Сегежа интересны только для долгосрочных инвестиций - ПСБ

Акции "Сегежа Групп" интересны только для долгосрочных инвестиций, прогнозная стоимость составляет 7 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Причины слабых квартальных результатов эмитента очевидны: критическое снижение цен на продукцию компании к прошлому году обусловило сокращение выручки на 42% г/г, рост издержек, высокая база 1К22 объясняет сокращение OIBDA на 91% г/г. При этом определенно есть квартальное улучшение по основным финпоказателям (выручка, OIBDA, сокращение чистого убытка) вследствие ослабления курса рубля и постепенной адаптации компании к новым условиям работы, но все еще низкие цены на продукцию пока будут сдерживать восстановление, - указывают эксперты. - Четких драйверов для роста стоимости бумаг компании на коротком горизонте при таких результатах нет. Но мы ждем дальнейшее ослабление курса рубля (на конец года - 84,5 руб./$1), что при условии решения проблем с ростом издержек на логистику и восстановлении цен на ключевую продукцию "Сегежа" может оказать поддержку финансовым результатам компании по итогам этого года. Поэтому акции эмитента рекомендуем покупать только на долгосрочную перспективу. Ориентируемся на 7 руб./акцию, потенциал роста - 31%".

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