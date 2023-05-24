Возможно формирование локального отскока в индексе Hang Seng в ближайшее время - БКС Экспресс

Возможно формирование локального отскока в индексе Hang Seng в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng снижается на торгах в среду на фоне сообщений о новой волне COVID-19. В ближайшее время возможно формирование локального отскока, но далее, если не случится значимых позитивных драйверов, бенчмарк может продолжить снижения до 18200 пунктов. Уже в следующем месяце инвесторам стоит ожидать рост волатильности", - отмечает аналитик в комментарии.

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