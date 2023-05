"Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, увеличив экспозицию в секторах энергетики, финансов и потребительских товаров, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Новый состав топ-10 глобальных акций:

Splunk Inc., Alphabet Inc., Qualcomm Inc., Charter Communications, Huntington Bancshares, Match Group, Halliburton Co., Guardant Health, Kraft Heinz Co. и Capri Holdings.

"На горизонте следующего месяца мы ждем потенциальную стабилизацию перепроданных циклических секторов в связи с позитивным новостным потоком по переговорам о повышении потолка госдолга США, в связи с чем в этом месяце добавили акции в секторах энергетики, финансов и потребительских товаров. На текущий момент эмитенты в этих сегментах торгуются на >10% ниже средних уровней за последние пять лет, в то время как мы видим стабилизацию негативных пересмотров по выручке и положительный 3-месячный EPS-моментум. Мы с осторожностью подошли к сектору информационных технологий, телекоммуникаций и здравоохранения, где отдаем предпочтение качественным эмитентам и фундаментально перепроданным игрокам, - пишут эксперты. - Меняем акции Activison Blizzard на акции разработчика ПО для обработки и анализа машинно-генерируемых данных Splunk в преддверии публикации квартальной отчетности. Мы закрываем позиции в Goldman Sachs, Merck и Moderna и добавляем провайдера сервисных услуг в нефте- и газодобывающей отрасли Halliburton и разработчика скрининговых тестов и лечения на ранней стадии онкологии Guardant Health. В сегменте потребительских товаров массового спроса мы предпочитаем Kraft Heinz. Мы добавили акции Capri в ожидании публикации операционных результатов выше консенсуса и потенциальной ротации в сегмент товаров выборочного спроса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.