Среднесрочные ожидания по цене акций Сегежа сдержанные - БКС Экспресс

Среднесрочные ожидания по котировкам акций "Сегежа Групп" сдержанные, драйверов для качественного улучшения ситуации пока нет, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"Сегежа" ожидаемо представила слабые результаты за I квартал текущего года. Позитивная динамика выручки связана с ослаблением рубля, при этом сдерживающим фактором стало дальнейшее снижение цен на бумагу, фанеру. Показатель OIBDA вырос кв/кв, однако в годовом сопоставлении результат просел на 91% г/г. Здесь отчасти сказывается эффект высокой базы 1К22, но в целом динамика печальная. Свободный денежный поток остается отрицательным, чистый долг вырос на 9,4% кв/кв. Отношение чистый долг/EBITDA скакнуло с 4,1х на конец 2021 года до 7,9х. Это высокий показатель, который никак нельзя назвать комфортным. Негативная реакция акций эмитента на отчет оправдана. В среднесрочной перспективе ожидания по бумагам сдержанные. Драйверов для качественного улучшения ситуации пока не просматривается", - пишет аналитик в комментарии.

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