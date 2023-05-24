ПСБ рекомендует обратить внимание на акции Татнефти и Роснефти в нефтегазовом секторе РФ

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует инвесторам обратить внимание на акции "Татнефти" и "Роснефти" в российском нефтегазовом секторе, говорится в обзоре банка.

"В условиях рекомендации совета директоров "Газпрома" не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год мы смотрим на нефтегазовый сектор РФ в поисках альтернатив", - пишут аналитики.

Эксперты отмечают крепкий бизнес-профиль "Татнефти": у компании есть своя эффективная переработка, стабильный сбыт внутри страны и экспорт нефти по трубопроводу "Дружба". "Татнефть" не отказывалась от раскрытия информации по МСФО в 2022 году, а также выплатила дивиденды. В этом году компания приобрела турецкую топливную компанию Aytemiz Akaryakit, что, как считают аналитики, позволит ей улучшить логистику и закрепиться на растущем турецком рынке. По их мнению, "Татнефть" заметно недооценена по сравнению с другими представителями отрасли.

В то же время "Роснефть", как полагают аналитики, выглядит успешнее других компаний за счет ориентации на азиатских клиентов (большая часть поставок перенаправлена), также у нее выгодная позиция на быстрорастущем рынке Индии: является совладельцем третьего по мощностям НПЗ. Результаты за 2022 год оказались сильными, что создает хорошую базу для выплат акционерам: финальный дивиденд за прошлый год может составить 18,2 руб./акция. Долгосрочные позитивные ожидания по "Роснефти" сфокусированы на реализации масштабного проекта "Восток Ойл".

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