Рубль пока сохраняет шансы на укрепление на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет шансы на укрепление по отношению к доллару США на текущей неделе на фоне усиления продаж валюты экспортерами, пока же актуальным остается диапазон 79,5-80,5 руб./$1, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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