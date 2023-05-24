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24 мая 2023 года 10:34
Изменение уровня листинга может привести к снижению ликвидности акций Магнита - БКС Экспресс
Понижение уровня листинга в целом не делает бумаги "Магнита" менее привлекательными, но может привести к снижению ликвидности акций, сообщается в обзоре экспертов БКС Экспресс. "Московская биржа объявила, что с 25 мая 2023 года произойдут изменения в уровне листинга по акциям "Магнита". Акции эмитента перейдут с I в III уровень листинга ("третий эшелон"). Переход в "третий эшелон" не говорит о том, что акции не привлекательны. Изменение уровня листинга носит технический характер, связанный с требованиями биржи к корпоративной информации и прочими условиями. В данном уровне листинга меньше требований к эмитенту для обращения акций на бирже.III уровень листинга также не приписывает акциям повышенный уровень риска, при котором для торговли требуется статус квалифицированного инвестора. Проще говоря, акции "Магнита" продолжат торговаться на бирже и будут доступны всем инвесторам. Более значимый риск - сохранение статуса компонента индекса Мосбиржи. Дело в том, что биржа может исключить эмитента из индекса, если он раскрыл последнюю отчетность в международном формате (МСФО) с задержкой более 8 месяцев, предшествующих дню формирования новой базы расчета, - указывают аналитики. - Понижение уровня листинга может привести к падению ликвидности бумаги. Кроме того, это может означать, что компания вряд ли повысит уровень прозрачности в ближайшем будущем. Вероятно, у "Магнита" были возможности исправить те моменты, которые требовали бы сохранения I уровня листинга, но почему-то этого сделано не было. Бумаги Магнита можно рассматривать в качестве ставки на "шорт". Если акции уже находятся в портфеле, то сейчас по ним негативный взгляд, и их долю можно сократить в пользу других бумаг". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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