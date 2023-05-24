Рубль, скорее всего, удержится около 80 руб./$1 в среду - SberCIB

Курс рубля, скорее всего, сможет удержаться около уровня в 80 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent могут вырасти до $78 за баррель в среду, полагают эксперты инвестбанка.

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