Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут инфляционные ожидания в России и корпоративная отчетность:

- Индекс цен производителей в России за апрель;

- Инфляционные ожидания в России за май;

- Обзор финансовой стабильности от Банка России за 4К22-1К23;

- Публикация протокола майского заседания Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке;

- Индекс делового климата IFO для Германии за май;

- Результаты TCS Group, Segezha Group и Ozon за 1К23 по МСФО.

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