Курс рубля, вероятно, останется около 80 руб./$1 на торгах в среду - ПСБ

Пара доллар/рубль, вероятно, останется около уровня 80 руб./$1 в течение торговой сессии в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"На текущий момент на рынке сохраняется баланс между спросом и предложением, ввиду чего доллар демонстрирует боковое движение в узком диапазоне 79,5-80,5 руб./$1. Плавно продолжает дешеветь китайский юань к рублю - основной причиной является ослабление валюты на глобальных рынках на фоне ожиданий инвесторов о более низких темпах восстановления китайской экономики после локдаунов. Полагаем, что китайская валюта локально продолжит дешеветь к доллару и перевалит за отметку 7,1 юаней, что может приблизить юань к 11,2 руб. Ожидать повышения волатильности на торгах в среду не приходится", - отмечает эксперт в комментарии.

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