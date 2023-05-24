"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Kuaishou Technology

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайской платформы для создания видео Kuaishou Technology с прогнозной стоимостью на уровне 82 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы прогнозируем стабильный рост чистой прибыли на фоне улучшения конъюнктуры рынка, контроля над издержками, а также больших возможностей для коммерциализации. Kuaishou также объявила о планах проведения обратного выкупа на сумму HKD4 млрд, что свидетельствует об уверенности менеджмента в долгосрочных перспективах", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.