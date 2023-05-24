Пробой ценой нефти уровня $78/барр., скорее всего, приведет к росту до $80/барр. - БКС Экспресс

Пробой котировками нефти марки Brent уровня в $78 за баррель создаст все предпосылки для продолжения движения к отметке $80 за баррель, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова.

"Цены на нефть во вторник выросли на фоне сигналов о высоком спросе на бензин. Стоимость топлива в США поднимается в преддверии высокого автомобильного сезона, укрепляя уверенность рынка в сильном уровне спроса в ближайшие недели. Также поддержку оказали заявления Саудовской Аравии о том, что спекулянтам следует быть осторожнее перед очередной встречей ОПЕК+. Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в район майских максимумов и уперлись в зону сопротивления $77,5-78 за баррель. В этой зоне, действительно, спекулянты могут искать возможности для игры на понижение, и внезапные "сюрпризы" со стороны ОПЕК+ могут привести к импульсным скачкам. В целом пробой $78 создаст все предпосылки для продолжения движения к круглой отметке $80 за баррель", - указывает аналитик.

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