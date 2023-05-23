"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Darden Restaurants до $182

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили прогнозную цену акций Darden Restaurants со $172 до $182 за штуку, сохранив долгосрочную рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Потенциал роста составляет 13% с текущих уровней.

"Прибыль компании за финансовый 3К23 оказалась выше ожиданий, менеджмент прогнозирует рост показателя за год. Текущий ориентир выручки на финансовый 2023 год - $10,45-10,5 млрд и прибыли - $7,8-8/акц., - отмечают эксперты. - Фактические результаты Darden Restaurants превысят прогноз, поскольку компания выигрывает от инициатив по расширению опций заказов навынос и доставки, а также упрощения меню. Darden Restaurants также может вновь удивить рынок неожиданно высоким размером прибыли".

Аналитики "БКС МИ" повышают оценку прибыли на финансовый 2023 год до $8,88 с $8,87. "У компании есть потенциал улучшения сопоставимых продаж и роста прибыли, поэтому акции кажутся нам недооцененными c 17х EPS 2024e, в нижней части 5-летнего исторического диапазона 14-27х, - пишут они. - Мы подтверждаем долгосрочную рекомендацию "покупать", поскольку считаем, что со временем обратные выкупы акций, расширение сети и дальнейшее урезание издержек приведут к росту прибыли".

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