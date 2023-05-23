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23 мая 2023 года 18:02
Инвестбанк Синара рекомендует продавать акции Газпрома
"Инвестиционный банк Синара" рекомендует продавать акции "Газпрома", сообщается в комментарии экспертов Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева. "Газпром" опубликовал результаты за 2022 год по МСФО, которые мы оцениваем как слабые. Кроме того, совет директоров не объявил дивиденды за 2П22 (компания показала после корректировок убыток в 230 млрд руб., а значит, исходя из дивидендной политики, выплата дивидендов не предусматривается). Новости считаем крайне разочаровывающими с точки зрения инвестиционной привлекательности эмитента. Мы рассчитывали НДПИ и операционные затраты в 2022 году в меньших объемах, чем отражено в отчетности. Как следствие, на уровне EBITDA фактический показатель оказался хуже нашего прогноза, недотянув до него 15%, что сказалось и на итоговом финансовом результате. На среднесрочную перспективу мы придерживаемся осторожного взгляда на "Газпром", учитывая обвал экспорта газа в европейские страны дальнего зарубежья (51 млрд кубометров в 2023 году что на 70% меньше, чем в 2021 году) и прогнозируя на 2023 год отрицательный свободный денежный поток", - указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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