Инвестбанк Синара рекомендует продавать акции Газпрома

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует продавать акции "Газпрома", сообщается в комментарии экспертов Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Газпром" опубликовал результаты за 2022 год по МСФО, которые мы оцениваем как слабые. Кроме того, совет директоров не объявил дивиденды за 2П22 (компания показала после корректировок убыток в 230 млрд руб., а значит, исходя из дивидендной политики, выплата дивидендов не предусматривается). Новости считаем крайне разочаровывающими с точки зрения инвестиционной привлекательности эмитента. Мы рассчитывали НДПИ и операционные затраты в 2022 году в меньших объемах, чем отражено в отчетности. Как следствие, на уровне EBITDA фактический показатель оказался хуже нашего прогноза, недотянув до него 15%, что сказалось и на итоговом финансовом результате. На среднесрочную перспективу мы придерживаемся осторожного взгляда на "Газпром", учитывая обвал экспорта газа в европейские страны дальнего зарубежья (51 млрд кубометров в 2023 году что на 70% меньше, чем в 2021 году) и прогнозируя на 2023 год отрицательный свободный денежный поток", - указывают аналитики.

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