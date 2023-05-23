Инвесторам стоит обратить внимание на акции НОВАТЭКа, Роснефти и Совкомфлота - ПСБ

Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний-бенефициаров развития Северного морского пути (СМП) - "НОВАТЭКа", "Роснефти" и "Совкомфлота", считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Россия в 1К23 стала седьмым по объему торгового оборота партнером Китая ($52 млрд). По сравнению с прошлым годом это рост на три позиции. Решение логистических проблем, в частности расширение и модернизация пропускных способностей транспортных путей, позволит России продвинуться в рейтинге еще выше. Основной упор в развитии сейчас делается на СМП. Он имеет статус федерального проекта и это кратчайший путь сообщения между РФ и Азией. В связи с этим можно обратить внимание на компании-бенефициаров развития СМП: "НОВАТЭК", "Роснефть" и "Совкомфлот".

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