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23 мая 2023 года 17:15
Инвесторам стоит обратить внимание на акции НОВАТЭКа, Роснефти и Совкомфлота - ПСБ
Инвесторам стоит обратить внимание на акции компаний-бенефициаров развития Северного морского пути (СМП) - "НОВАТЭКа", "Роснефти" и "Совкомфлота", считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Россия в 1К23 стала седьмым по объему торгового оборота партнером Китая ($52 млрд). По сравнению с прошлым годом это рост на три позиции. Решение логистических проблем, в частности расширение и модернизация пропускных способностей транспортных путей, позволит России продвинуться в рейтинге еще выше. Основной упор в развитии сейчас делается на СМП. Он имеет статус федерального проекта и это кратчайший путь сообщения между РФ и Азией. В связи с этим можно обратить внимание на компании-бенефициаров развития СМП: "НОВАТЭК", "Роснефть" и "Совкомфлот". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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23 мая 2023 года 19:02
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций американского ритейлера TJX Companies с $92 до $95 за штуку, что предполагает потенциал роста 21% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомапнии. Рекомендацию сохранена на уровне "покупать". "17 мая TJX Cos. отчиталась за... читать дальше
.23 мая 2023 года 18:51
"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать облигации ГК Самолет с потенциальной доходностью +12,58%
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.23 мая 2023 года 18:43
Отсутствие финального дивиденда "Газпрома" связано с убытком во II полугодии, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман. "Газпром" представил отчётность по МСФО за 2022 год. Выручка компании выросла на 14% г/г до 11,7 трлн руб., скорректированная EBITDA при этом снизилась на 1% г/г до 3,6 трлн... читать дальше
.23 мая 2023 года 18:21
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили прогнозную цену акций Darden Restaurants со $172 до $182 за штуку, сохранив долгосрочную рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Потенциал роста составляет 13% с текущих уровней. "Прибыль компании за финансовый 3К23 оказалась... читать дальше
.23 мая 2023 года 18:02
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.23 мая 2023 года 17:42
"Финам" сохраняет умеренно негативную оценку акций "Газпром нефти" с прогнозной стоимостью на уровне 449 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "Совет директоров "Газпром нефти" во вторник рекомендовал выплатить 12,16 руб. на акцию в виде... читать дальше
.23 мая 2023 года 16:47
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти", сообщается в обзоре экспертов Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева. "Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 4К22 из расчета 12,2 руб./акцию (дивдоходность - 2,3%). В качестве даты закрытия... читать дальше
.23 мая 2023 года 16:15
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции Fortive Corp. на фоне хороших показателей бизнеса эмитента, сообщается в обзоре аналитиков. "За последние три месяца бумаги эмитента отставали от широкого рынка, но показатели бизнеса хорошие: рост скорректированной прибыли за 1К23... читать дальше
.23 мая 2023 года 15:46
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Walmart Inc. со $155 до $160 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Севака Араратяна. "Мы в целом нейтрально оцениваем отчетность Walmart за первый квартал. Основным положительным моментом стали подвижки... читать дальше
.23 мая 2023 года 15:25
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Chevron Corp., говорится в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина. "Chevron достигла соглашения о покупке 100% акций добывающей компании PDC Energy за $6,3 млрд, что предполагает умеренную премию в 11% к закрытию рынка в... читать дальше
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