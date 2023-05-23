Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Газпром нефти", сообщается в обзоре экспертов Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 4К22 из расчета 12,2 руб./акцию (дивдоходность - 2,3%). В качестве даты закрытия реестра предложено 10 июля, ГОСА в формате заочного голосования назначено на 28 июня. Мы рассматриваем новость как фундаментально нейтральную для акций. Эмитент обычно распределяет на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной либо нет, в зависимости от того какая выше, и уже произвел промежуточную выплату дивидендов за 9М22 в размере 70 руб./акцию. Мы отдаем предпочтение "Газпром нефти" за качество нефтеперерабатывающих активов, а также за самую высокую среди российских компаний-аналогов долю нефти, экспортируемой по премиум-каналам. Прогнозируемая на предстоящие 12 месяцев доходность FCF в 11% вместе с тем не выглядит привлекательно", - указывают аналитики.

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