Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Chevron

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Chevron Corp., говорится в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина.

"Chevron достигла соглашения о покупке 100% акций добывающей компании PDC Energy за $6,3 млрд, что предполагает умеренную премию в 11% к закрытию рынка в пятницу. С учетом долга общая стоимость приобретаемого актива составляет $7,6 млрд. Сделка уже одобрена советами директором обеих компаний, а ее закрытие запланировано на конец года. Транзакция будет оплачена акциями Chevron. Мы считаем покупку небольшого актива с умеренной премией стратегически положительной новостью для эмитента, которая не может пока показывать темпы роста добычи выше 3% в год (ориентир менеджмента до 2027 года), но не ждем значимое влияние на котировки бумаг компании", - указывает эксперт.

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