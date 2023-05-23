"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Analog Devices с целью $210

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Analog Devices с целевой ценой $210 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,7%, стоп-приказ: $187, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 23 мая. Аналитики ожидают роста выручки до $3,21 млрд и прибыли на акцию $2,75. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 11% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $187 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,33", - указывают эксперты "Финама".

Analog Devices - американский производитель интегральных микросхем для решения задач преобразования сигналов, в том числе аналого-цифровых преобразователей и цифровых сигнальных процессоров.

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