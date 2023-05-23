Вероятен рост волатильности на рынке акций США в ближайшие недели - Freedom Finance Global

Вероятен рост волатильности на рынке акций США в ближайшие недели, полагает аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева.

"Ведущие инвестиционные дома прогнозируют для индекса S&P500 достижение отметок в районе 4300 пунктов к концу текущего года. При этом сейчас бенчмарк находится вблизи 4200, и гарантий его продвижения выше текущих уровней нет. Дивидендная доходность индекса на текущий момент 1,63%. В это же время доходности казначейских векселей (сроком погашения до года) весной составляли около 5% годовых. Для консервативных инвесторов логичнее было перемещать свои средства из акций в инструменты денежного рынка, поскольку доходность они предлагают стабильную и вполне возможно более высокую, чем от инвестирования в индексные фонды акций", - пишет эксперт.

Текущая доходность для денежного рынка, на взгляд Беляевой, нетипична, - подобная картина складывалась в 2007 году, перед мировым финансовым кризисом. "На нормальной кривой доходности облигаций доходности повышаются с увеличением срока до погашения, на данный момент эта кривая инвертирована. И обычно это сигнализирует о приближении рецессии в экономике", - подчеркивает аналитик.

Скорее всего, потолок госдолга в США поднимут до наступления дефолта, допускает эксперт. Нервозности добавляет жесткая позиция республиканцев, которые хотят воспользоваться ситуацией и склонить демократов к снижению расходов бюджета. "В то же время для демократов перед выборами это неприемлемо. Вероятнее всего, в ближайшие пару недель на рынке усилится волатильность, - отмечает Беляева. - Рост рынка акций в момент вывода средств объясняется разгрузкой коротких позиций, их объем в 2022 году достиг поистине рекордных размеров".

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