"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Fox

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "держать" для акций телевещательной сети Fox Corp. по итогам финансовой отчетности за 3К23, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 7,6% на фоне увеличения выручки на 18% за счет трансляций Суперкубка. 18 апреля компания урегулировала во внесудебном порядке иск о защите репутации от Dominion Voting Systems с выплатой $787,5 млн. В связи с этим в 3К23 компания понесла расходы на сумму $720 млн, или $1,37/акц. На наш взгляд, крупная сумма мирового соглашения - это огромный урон для акционерной стоимости из-за просчетов менеджмента. Мы понижаем свои прогнозы прибыли на акцию (EPS) не по GAAP с $3.48 до $3.43 в 2023 г", - пишут эксперты "БКС МИ".

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