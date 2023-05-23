"Финам" установил целевую цену акций Johnson & Johnson на уровне $187,8 за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "покупать", отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

Потенциал роста составляет 18,2% с текущих уровней.

"Акции Johnson & Johnson в этом году отстают по доходности от американского рынка на фоне некоторой неопределенности вокруг пересмотра стратегии компании в области фармацевтики, - отмечает аналитик Саидова Зарина. - Гигант сектора здравоохранения столкнулся с инфляционным давлением в 2022 году и зафиксировал снижение годовой прибыли, поэтому топ-менеджмент направил усилия на пересмотр приоритетов в сфере фармацевтики. Параллельно потребительский сегмент был выделен в самостоятельную компанию. Johnson & Johnson теперь не пытается "объять необъятное" и корректирует свою стратегию, концентрируясь на наиболее перспективных направлениях исследований, что нас обнадеживает".

Johnson & Johnson - одна из самых диверсифицированных компаний сектора здравоохранения в глобальном масштабе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.