"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции ГК Самолет с целью 3500 руб

"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции ГК "Самолет" с целевой ценой 3500 руб. за штуку на февраль 2025 года, что предполагает потенциал роста 12,58% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Компания показывает активный рост всех основных финансовых показателей. Выручка за два года практически утроилась и достигла 172 млрд. рублей. Скорректированная EBITDA выросла более чем в четыре раза. Несмотря на активный рост бизнеса, менеджменту удается не только сохранять, но и увеличивать рентабельность. Долг компании с учетом проектного финансирования на конец 2022 года составлял 283 млрд рублей. При этом остатки на эскроу-счетах на ту же дату составляли 252 млрд рублей. Процентные расходы покрываются операционной прибылью более чем в трехкратном размере. Финансовое положение компании устойчивое", - пишут аналитики.

Относительно низкий кредитный рейтинг "Самолета", на их взгляд, во многом связан с принадлежностью к строительной отрасли. "Отраслевой риск оценивается как очень высокий в связи с выраженной цикличностью отрасли, высоким уровнем просроченной задолженности и значительным количеством девелоперских компаний, допустивших дефолт за последние пять лет, - подчеркивается в комментарии. - Однако динамичное развитие бизнеса даже в кризисные годы, размер компании, а также устойчивое финансовое положение позволяют нивелировать отраслевые риски".

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