"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Applied Materials с прогнозной стоимостью на уровне $150 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Акции поставщика оборудования, ПО и услуг для производителей полупроводников Applied Materials просели на 1%, несмотря на сильную отчетность. Прибыль не-GAAP была ближе к верхней границе прогнозного диапазона менеджмента и превысила консенсус. Показатели выросли на 6-9%. Прогноз на финансовый 3К23 также превысил доотчетный консенсус. Поставки полупроводников от дефицита перешли к профициту, а более устойчивая инфраструктура производства, логистики и управления поставками эмитента поддержит рентабельность в условиях сокращения расходов на оборудование для производства пластин (WFE), - указывают эксперты. - Компания сможет обогнать конкурентов в текущей экономической ситуации за счет сильных показателей сегмента услуг, рекордного объема незавершенных заказов, а также развития бизнеса ICAPS (интернета вещей, связи, автоотрасли, питания и сенсоров). Applied Materials сможет компенсировать недополученную выручку от запрета Минторга США на поставки высокотехнологичного оборудования в Китай за счет внутреннего спроса, а также со стороны Европы и Азии".

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