"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Русагро

Аналитики "Солид Брокер" подтверждают рекомендацию "покупать" для GDR "Русагро", делая ставку на два драйвера: рост цен на продукцию и объявление редомициляции, сообщается в комментарии.

"Результаты компании на 1К23 довольно слабые, однако вполне ожидаемые, - отмечают эксперты. - Также вышла новость, что на предприятиях "Русагро" в Приморье часть стада заражена свиной чумой, что приведет к снижению поголовья на 12%. Это негативно отразится на чистой прибыли второго квартала. Ранее менеджмент "РусАгро" рассчитывал на рост EBITDA и прибыли в течение II и III кварталов по причине большей реализации и роста цен".

Аналитики "Солид Брокер" подчеркивают, что компания является частично бенефициаром слабого рубля, что позволяет поставлять продукцию на экспорт по более высоким ценам. Однако ключевой фактор в анализе кейса "Русагро" - это планы компании по переезду в РФ. Менеджмент на конференц-звонке заявил, что в ближайшие месяцы объявит решение по редомициляции, но никакой конкретики не упомянул.

На взгляд аналитиков, по сути ставка в "Русагро" сейчас на два драйвера: рост цен на продукцию (постепенно начинается) и объявление редомициляции.

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