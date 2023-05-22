Возможно укрепление рубля до 78-79 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару США до уровней 78-79 руб./$1 на текущей неделе на фоне налогового периода, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Натальи Лавровой.

"Однако возможное укрепление российской валюты во второй половине этой недели вряд ли продлится в начале июня, учитывая все еще относительно слабые фундаментальные характеристики (сдержанные экспортные потоки на фоне восстановления импорта)", - отмечает эксперт.

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