Главные события недели - SberCIB

Банк России на текущей неделе опубликует обзор финансовой стабильности, некоторые эмитенты представят результаты за первый квартал 2023 года по МСФО, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

23 мая:

- Индексы PMI для США, еврозоны и Германии за май;

- Продажи на первичном рынке жилья США за апрель.

24 мая:

- Индекс цен производителей (ИЦП) в России за апрель;

- Инфляционные ожидания в России за май;

- Обзор финансовой стабильности Банка России за 4К22-1К23;

- Публикация протокола майского заседания Комитета ФРС США по операциям на открытом рынке;

- Индекс делового климата IFO для Германии за май;

- Результаты TCS Group за 1К23 по МСФО.

25 мая:

- Еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице в США;

- Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США за апрель;

- Индекс потребительского климата в Германии от Gfk на июнь.

26 мая:

- Ценовой индекс расходов на личное потребление в США за апрель;

- Заказы на товары длительного пользования в США за апрель.

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